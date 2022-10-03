شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رجال الطاولة يخسر من كوريا فى بطولة العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب رجال تنس الطاولة أمام نظيره الكوري فى منافسات دور المجموعات بنتيجة 3/1، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين منذ قليل.

منتخب الرجال يضم محمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى، بالإضافة إلى يوسف عبد العزيز، وجاءت نتيجة المباريات بخسارة محمد البيلى مباراتين ، وخسارة يوسف عبد العزيز ، بينما فاز شادى مجدى.

ويضم منتخب السيدات دينا مشرف ومريم الهضيبى ويسرا حلمى وهنا جودة

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الرجال ضمن فرق المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الجنوبية، وجمهورية تشيك، وكندا والسعودية، فيما تخوض سيدات مصر الدور التمهيدي بالمجموعة الخامسة مع ألمانيا والهند وجمهورية تشيك.