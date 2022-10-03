شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو: إيقاف القيد ميزة وليس عيباً.. ولن نفرط فى محمود حمادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عاطف حفنى، مدير الكرة بنادى فاركو، أن إيقاف القيد لناديه ميزة وليس عيباً فى ظل اكتمال قائمة الفريق السكندرى بلاعبين مميزين. وقال عاطف حفنى في مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نادى فاركو يعتبر إيقاف القيد ميزة للنادى وليس عيبا، وقائمة الفريق مميزة وعودة المعارين مكسب كبير".

وأضاف مدير الكرة بفاركو، "عودة عمرو جمال وسيف تيرى للفريق إضافة قوية وتعد أفضل من التعاقد مع صفقات جديدة".

وأشار إلى أنه "من الصعب التفريط فى أى لاعب بسبب إيقاف القيد، ومحمود حمادة مستمر مع فاركو".