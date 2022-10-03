شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تقفز 25 مركزاً فى التصنيف العالمى للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت ميار شريف لاعب منتخب التنس 25 مركزاً فى التصنيف العالمى للتنس، وفقا للاتحاد الدولى للعبة.

ميار كانت تحتل المركز الـ 74 فى التصنيف العالمى، لكن فوزها ببطولة بارما المفتوحة التى أٌقيمت فى إيطاليا، جعلها تتقدم 25 مركزاً، لتصبح فى المركز الـ 49 .

واستطاعت ميار التغلب على المصنفة السابعة عالميا بنهائى بطولة بارما المفتوحة التى أقيمت فى إيطاليا، حيث فازت فى أول مباراتين أمام اللاعبة المجرية والسويسرية على الترتيب بنتيجة 2/0، فى الأدوار الأولى من البطولة.

وفى دور ربع النهائي التقت مع الأمريكية لورين ديفيز بنتيجة 2/0 ، وتأهلت لنصف النهائي ، فى قبل نهائي بطولة بارما فازت ميار على منافستها الرومانية انا بوجدان بنتيجة 2/1 ، وتأهلت ميار لنهائى بطولة بارما والتقت مع اليونانية ماريا سكارى المصنفة السابعة على العالم وفازت بنتيجة 2/0.