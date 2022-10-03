شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك يقترب من مهاجم منتخب الشباب.. وهالاند ضعيف مهاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامى خالد الغندور أن هالاند لاعب مانشستر سيتي أفضل لاعب فى العالم من ناحية القدرات التهديفية لكنه مهاريا ضعيف، كاشفاً فى الوقت ذاته عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع سامسون البنينى.

وقال خالد الغندور، فى برنامجه اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "هالاند لاعب مانشستر سيتي أفضل لاعب فى العالم من ناحية القدرات التهديفية، لكنه مهاريا ضعيف جداً".

وأضاف بندق، "الزمالك يقترب من التعاقد مع يوسف حسن مواليد 2003 مهاجم منتخب الشباب ونادي وادي دجلة، كما أنه سيعلن التعاقد مع سامسون البنيني بعد اجتياز الكشف الطبي وقد تكون الصفقة الأخيرة للفريق".