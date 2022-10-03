شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: زياد طارق وافق على الخروج من الأهلى معارا لسيراميكا.. ولاعب آخر يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن زياد طارق، لاعب خط وسط النادى الأهلى، اختار الخروج من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لصفوف سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "زياد طارق كان يملك عرضين للخروج من الأهلى معاراً، واللاعب اختار سيراميكا، وهو عرض بمقابل مادى جيد للاعب والقلعة الحمراء".

وأضاف شوبير، "الأهلى سيعلن خلال ساعات إعارة زياد طارق لصفوف سيراميكا، كما سيخرج لاعب خط وسط آخر من الأهلى للإعارة أيضاً".

وكشف أحمد شوبير عن آخر تطورات المفاوضات بين الأهلى ونادي كاواسكي فرونتال الياباني لضم البرازيلي مارسينيو، لاعب الفريق الياباني للأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا، بعد تدخل بعض الاندية لضم اللاعب. وقال شوبير، "فى ناس ولاد حلال دخلت فى صفقة مارسينيوعشان تعلى المقابل المادى على الأهلى، ولكن اللاعب مصمم على الانتقال للقلعة الحمراء، والأهلى شغال فى الصفقة وسط تكتم شديد".

وأضاف شوبير، "الأهلي قدم عرضًا ثانيًا بعد طلب نادي كواساكي فرونتال اليابانى رفع المقابل المادى للموافقة على الاستغناء عن مارسينيو، والقلعة الحمراء فى انتظار رد النادى الياباني على العرض الثاني، وذلك من أجل إتمام الصفقة وإعلانها بشكل رسمي".

وتابع شوبير، "الأزمة فى الأهلى صلاح محسن بعد وضعه على قائمة الانتظار، اللاعب عايز يمشى لما عرف إنه خارج الحسابات الفنية وفى كلام على مفاوضات من الزمالك وبيراميدز لضم اللاعب، وفى كلام إن اللاعب الموضوع على قائمة الانتظار من حقه الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مع حصوله على عقده كاملا".

ويستأنف فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الاثنين، تدريباته باستاد التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي مع الاتحاد المنستيري التونسي المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا فى تونس.

وفاز الأهلى فى أولى المباريات الودية أمام بتروجت بنتيجة 5-1، ثم فاز على أسوان بنتيجة 2-1 قبل أن يختتم ودياته أمام طلائع الجيش بالتعادل السلبى.