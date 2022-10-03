شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف حقيقة مفاوضات أحمد عيد لاعب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن وجود اهتمام من المقاولون بضم أحمد عيد لاعب الزمالك، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، خاصة بعد الاستغناء عن خدمات باسم علي وتوجيه الشكر إليه.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون متهم بضم أحمد عيد وهناك مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.

من ناحية أخرى، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب الفوز على كهرباء الإسماعيلية في مستهل مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد بهدف نظيف.

وحرص الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على تجربة عدد من اللاعبين خلال المباراة وتأكيد طريقة اللعب.

من جانبه أكد شوقي غريب، المدير الفني، أنه غير مهتم بالنتيجة بقدر الاطمئنان على تطور الأداء خلال فترة الإعداد ومدى استيعاب اللاعبين لتعليمات الجهاز الفني.