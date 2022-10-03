شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. بول كول يخطف الصدارة من على فرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش فى الأسبوع الجاري من شهر أكتوبر، وتقدم النيوزلاندي بول كول إلى المركز الأول فى صدارة التصنيف، بينما تراجع على فرج لاعب أندية وادى دجلة إلى المركز الثاني.

وحافظ مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلي، على التصنيف الثالث، وتقدم البيروفى دييجو إلياس للمركز الرابع.

بينما تراجع الإنجليزي محمد الشوربجي للمركز الخامس، واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز السادس، وحافظ مازن هشام لاعب وادي دجلة على تواجده في المركز الثامن، وواصل مروان الشوربجي تواجده في المركز التاسع.