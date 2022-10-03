شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التنس يتوج ببطولة ماسترز أفريقيا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج ناشئو منتخب مصر للتنس بلقب بطولة الماسترز الأفريقية تحت 14 عاما والتى أقيمت على ملاعب نادى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحصل إياد عزت على المركز الأول للناشئين فيما حقق ياسين وجيه المركز الثاني، وحصلت جودى طويلة على المركز الاول و فرح اسعد على المركز الثالث.

وعقب انتهاء المنافسات قام السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى وأمين الصندوق وائل التلبانى ورئيس نادى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية المهندس محمد عادل بتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات.

وأشاد المهندس وليد سامى بالاداء المميز للاعبينا وحصولهم على اللقب بجدارة، وأعرب وائل التلبانى عن سعادته بالانتصار الذى حققه ناشئو وناشئات فراعنة التنس متمنيا لهم تحقيق المزيد من الإنجازات.