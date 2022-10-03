شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر تسيطر على الصدارة للشهر السابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات، والذى تغير نظامه ليصدر الاثنين بشكل أسبوعى، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر السابع على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتى امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي.

بينما حافظت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة على المركز الثاني عقب تتويجها مؤخرا ببطولة مصر الدولية للاسكواش، لتتراجع نور الشربيني لاعبة سبورتنج إلى المركز الثالث.

وفى المركز الرابع جاءت الأمريكية أماندا صبحي، وتراجعت نور الطيب مركزا لتحتل التصنيف السادس، وتقدمت النيوزيلاندية جويل كينج إلى المركز الخامس.

كما تراجعت روان العربي لاعبة وادى دجلة إلى المركز الثامن، وكذلك تراجعت سلمى هاني لاعبة بلاك بول إلى المركزالـ 13.