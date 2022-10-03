شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات تنس الطاولة أمام الهند ببطولة العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب سيدات تنس الطاولة، أمام نظيره الهندى في منافسات دور المجموعات ببطولة العالم التى تقام بالصين ، بنتيجة 3/1 ، في اللقاء الذى جمع المنتخبين صباح اليوم .

منتخب السيدات يضم دينا مشرف ومريم الهضيبى ويسرا حلمى وهنا جودة ، ويضم منتخب الرجال كل من محمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى بالإضافة إلى يوسف عبد العزيز

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الرجال ضمن فرق المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الجنوبية، وجمهورية تشيك، وكندا والسعودية، فيما تخوض سيدات مصر الدور التمهيدي بالمجموعة الخامسة مع ألمانيا والهند وجمهورية تشيك.