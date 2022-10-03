شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه بتروجت فى ثانى وديات معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
المقاولون العرب فازعلى كهرباء الإسماعيلية فى مستهل مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد بهدف نظيف، وحرص الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على تجربة عدد من اللاعبين خلال المباراة والتأكيد على طريقة اللعب.
من جانبه، أكد شوقي غريب، المدير الفني، أنه غير مهتم بالنتيجة بقدر الاطمئنان على تطور الأداء خلال فترة الإعداد ومدى استيعاب اللاعبين لتعليمات الجهاز الفني.
وكان المقاولون قد بدأ المرحلة الثانية من الإعداد بالإسكندرية اعتبارا من الخميس الماضي، أدى خلالها اللاعبون المران على فترتين صباحا ومساءا بهدف الاستعداد القوي للموسم الجديد.
وأشاد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب بالتزام اللاعبين في المعسكر والمنافسة القويه بينهم خلال التدريبات، مشيرا إلى أن الجميع تعاهدوا على بذل أقصى جهد بهدف احتلال المركز الذى يليق بتاريخ المقاولون العرب.