شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه بتروجت فى ثانى وديات معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق المقاولون العرب مع بتروجت، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فى المباراة الودية التى تجمعهما ضمن استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد.

المقاولون العرب فازعلى كهرباء الإسماعيلية فى مستهل مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد بهدف نظيف، وحرص الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب على تجربة عدد من اللاعبين خلال المباراة والتأكيد على طريقة اللعب.

من جانبه، أكد شوقي غريب، المدير الفني، أنه غير مهتم بالنتيجة بقدر الاطمئنان على تطور الأداء خلال فترة الإعداد ومدى استيعاب اللاعبين لتعليمات الجهاز الفني.