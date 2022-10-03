شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يمنح محمد عمار راحة سلبية بسبب جزع رباط الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الدكتور مجدى باز، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الاسماعيلى، لاعبه محمد عمار راحة سلبية من التدريبات، بعدما أثبت التشخيص المبدئى إصابة المدافع الشاب بجزع فى الرباط الخارجي للركبة.

وتعرض محمد عمار، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لإصابة قوية خلال مشاركته فى مباراة فريقه الودية ضد السكة الحديد التى أقيمت مساء الأحد فى ختام معسكر الفريق بالقاهرة.

وكان اللاعب قد عاد مؤخرًا إلى صفوف الدراويش بعد الإنتهاء من برنامجه التأهيلي عقب إصابته بقطع جزئي فى الرباط الصليبي خلال منافسات الموسم المنقضي والتي أبعدته عن الفريق لمدة تزيد عن 7 أشهر.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي قد دخل معسكرا مغلقا خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتي مساء الاحد تخلله مباراتين وديتين ضد العبور والسكة الحديد استعدادًا للموسم الكروي الجديد.