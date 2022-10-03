شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة اليوم بعد نهاية معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الانتهاء من معسكره بالقاهرة.

وكان الإسماعيلي قد دخل معسكرا مغلقا خلال الفترة من 26 سبتمبر الجاري حتي أمس – الأحد – تخلله مباراتان وديتان ضد العبور والسكة الحديد استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويستأنف الدراويش تدريباته الجماعية فى إطار المرحلة الثالثة من فترة إعداده الحالية، غداً الثلاثاء فى تمام الساعة السادسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سوف يستضيف فريقي طلائع الجيش والبنك الأهلي يومي 5 و10 من نفس الشهر الجارى على ملعبه بالإسماعيلية، للاطمئنان على كافة اللاعبين والوصول إلى أنسب تشكيلة أساسية قبل الدوري.