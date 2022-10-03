شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع بلاعبى الأهلى فى المران الصباحى قبل انطلاقة دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعاً باللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومدير الكرة خلال الاجتماع على الحديث مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة والتي تشهد انطلاق مشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي خاض 3 مواجهات ودية خلال فترة الإعداد الحالية، حيث فاز على بتروجيت وأسوان وتعادل مع فريق طلائع الجيش.