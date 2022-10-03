شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: إنبى أغلق ملف رحيل مصطفى شلبى وعلي فوزى بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد كشرى المدير الفنى لإنبى استمرار الثنائى مصطفى شلبى وعلي فوزى لاعبا فريقه فى صفوف الفريق البترولى بالموسم الجديد.

وقال أحمد كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"مصطفى شلبى وعلى فوزى غابا عن بداية فترة الاعداد بسبب بعد المسافات عن منازلهم وتم تطبيق اللائحة بالخصم من مستحقاتهم ووضعنا برنامج لتجهيزهم وسوف يشاركون فى المباريات الودية المقبلة ، ولن يرحلوا عن الفريق وأغلقنا ملف رحيلهم".

ويضيف أحمد كشرى :"طلبت من مسئولى انبى ضرورة التعاقد مع رفيق كابو لقناعتى بمستواه وبالفعل تم التعاقد معه، وسيكون إضافة قوية للفريق البترولى".

وتابع المدير الفنى لإنبى:"محمود جاد طلب الرحيل ورفض البقاء ولكننا نثق فى الحراس الموجودين وفى قدرتهم على تعويض غياب محمود جاد، لن نتعاقد مع حارس جديد وسوف ننتظر ليناير ليتم تقييم الموقف كاملا واتخاذ القرار النهائى".

وقررت إدارة النادى البترولى تنفيد مطالب أحمد كشري بالتمسك باللاعب في الموسم الجديد وعدم رحيله خصوصاً بعد فشل انتقاله إلى النادى الأهلى، لعدم وصول العرض المالى إلى الرقم الذى يلبى طموحاتهم، لا سيما أنهم يرون أن إمكانيات اللاعب تستحق دفع مبلغ مالى كبير في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين في الفترة الحالية.