الخليج 365 يكشف.. موقف مصابي الزمالك قبل موقعة بطل بوروندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

يسابق الجهاز الفني للزمالك الزمن لتجهيز الثلاثي محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وإمام عاشور، وعبدالله جمعة، استعدادًا لمباراة فلامبو بطل بوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الزمالك بطل بوروندي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وهناك اتجاه لإقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر.

وقال مصدر في تصريحات ليلا كورة اليوم الإثنين إن هناك 3 لاعبين في الزمالك يعانون من الإصابات قبل المباراة، ويسعى الجهاز الفني للحاقهم بالمباراة.

وأضاف أن شيكابالا يعاني من نزلة برد شديدة، لكن موقفه لم يتحدد بعد من خوض المباراة، فيما يعاني عبدالله جمعة من كدمة في "أنكل" القدم، ويتدرب في الجيم فقط، وهو صاحب أقل فرص للحاق بالمباراة بين اللاعبين الثلاثة.

وتابع المصدر أن إمام عاشور يخضع لبرنامج تأهيلي، إضافة إلى إجرائه بعض التدريبات الخفيفة الأخرى بالكرة، ويسعى الجهاز الفني إلى أن يلحق بمباراة الذهاب.

ويخضع الرباعي مصطفى الزناري، وعمر جابر، وإبراهيما نداي، وزكريا الوردي الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لبرامج فردية كي ينسجموا مع الفريق بسرعة، إذ ينوي الجهاز الفني للفريق الاعتماد عليهم خلال مواجهة بطل بوروندي.