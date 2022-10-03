الخطيب يجتمع بالتشكيل الجديد لشركة الأهلي.. تعرف على أبرز النقاط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة، اجتماعًا مع شركة كرة القدم بتشكلها الجديد وذلك لمناقشة كافة الترتيبات اللازمة للمرحلة القادمة.

وشرح الخطيب خلال الاجتماع آلية العمل، وكيفية التنسيق والتعاون بين النادي والشركة في المهام المكلفة بها.

من جانبه، عرض المهندس عدلي القيعي، رئيس الشركة، بعض الملفات الحيوية التي يمكن العمل على إنجازها في الأيام القليلة المقبلة، بالتنسيق مع رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

وحضر الاجتماع كلٌ من خالد عبدالقادر، وأحمد حسام، عضوي مجلس إدارة الشركة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

يذكر أن الخطيب سيطير إلى العاصمة الفرنسية باريس غدًا الثلاثاء في رحلة علاجية.