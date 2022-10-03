أول تصريح من موسيماني بعد وصوله السعودية لقيادة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السعودي الجديد، أنه يشعر بارتياح كبير لدى وصوله المملكة لقيادة الفريق الأخضر في دوري الدرجة الأولى.

وكان موسيماني حصل على راحة بعد رحيله عن الأهلي المصري في يونيو الماضي، قبل أن يتعاقد مع الأهلي السعودي الأسبوع الماضي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي السعودي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صباح اليوم الإثنين مقطع فيديو للحظة وصول موسيماني إلى السعودية استعدادًا لتدريب "الراقي".

وقال موسيماني، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" ذائعة الصيت في السعودية لدى وصوله إلى المملكة، "جاهز لقيادة تدريبات الأهلي السعودي بدءًا من اليوم".

وأضاف موسيماني "قرأت رسائل جماهير الأهلي السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشكرهم على هذا الترحيب الكبير، أشعر أني في بيتي".

وعن رسالته إلى جماهير أهلي جدة، قال "رسالتي إلى الجماهير أن تملأ المدرجات في مباريات الفريق، لأن بهم سنصبح أقوى، نحتاج دعمهم لدفع الفريق إلى الأمام".

ويلعب الأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي هذا الموسم، بعد أن هبط الموسم الماضي من دوري المحترفين.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب "دوري يلو" برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، علمًا بأنه يبتعد عن المتصدر الأخدود بفارق 4 نقاط.

ومن المقرر أن يبدأ موسيماني مسيرته مع الأهلي بلقاء الديربي ضد فريق جدة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة السادسة من المسابقة.