الخطيب يعمل على إنهاء 5 ملفات في الأهلي قبل السفر لفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - يسعي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لحسم 5 ملفات قبل مغادرته القاهرة غدا في رحلة علاجية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وعلم مراسل الخليج 365 أن الخطيب سوف يغادر خلال ساعات إلى باريس في رحلة علاجية للخضوع لفحوصات طبية دقيقة.

ويعقد الخطيب العديد من الاجتماعات بداية من أمس حيث جلس مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للترتيب لكافة الأمور قبل سفره في رحلة علاجية خارج البلاد، والإطمئنان على فترة إعداد الفريق والتجهيز للموسم القادم، وتوفير كافة احتياجات الفريق الفنية والإدارية والطبية قبل خوض أولى المباريات في دوري الأبطال في ذهاب دور الـ32 أمام الاتحاد المنستيري في تونس يوم 9 أكتوبر الجاري.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى بعض الأمور الخاصة بآلية العمل والتي تهدف إلى دعم ومساندة الجهاز الفني ولاعبيه، ومساعدتهم على التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره في الموسم الجديد.

كما عقد الخطيب أمس اجتماعا آخر بلجنة التخطيط ناقش خلاله كاف الأمور الفنية والإدارية لقطاع كرة القدم، وتوفير الاحتياجات الخاصة بالقطاع قبل انطلاق الموسم الجديد، بجانب الاطمئنان على سير العمل في قطاع الناشئين والأكاديميات وفروعها المختلفة.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي إن الخطيب يسعى لحسم خمس ملفات اليوم قبل مغادرته إلى فرنسا أولها تركيز المفاوضات لحسم صفقة البرازيلي مارسينيو لاعب فريق كاواساكي فرونتال الياباني والتي وصلت لمراحل متقدمة للغاية.

وأضاف أن الملف الثاني هو محاولة حسم ملف صفقة مهاجم أجنبي تحت السن، والملف الثالث هو المجموعة التي ستخرج للإعارة والأقرب لها زياد طارق ومحمد فخري ومحمد محمود وصلاح محسن وعبدالرحمن مانو وكلهم لديهم عروض فعلية.

وأوضح أن الملف الرابع هو الرعاية وهناك إجتماع حاسم مع مسئولي الشركة التي حصلت علي حقوق الرعاية اليوم بالمقر الرئيسي في الجزيرة لحسم كافة الأمور الخاصة بالرعاية والبث الفضائي لمدة 4 سنوات.

الملف الخامس هو حل أزمة ملابس الفريق الأول لكرة القدم والتي بالفعل قاربت على الانتهاء مع الشركة التي تنفذ ذلك.