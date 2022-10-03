جوارديولا يجيب.. هل يخضع هالاند لنظام التدوير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

قال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه لم يعلم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم الفريق، شيئًا وإنما تألق قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، مشيرًا، في الوقت نفسه، إلى أن اللاعب سيخضع لنظام التدوير بهدف الراحة.

وسيطر هالاند على عناوين الأخبار الرياضية في العالم كله خلال الساعات القليلة الماضية بعد تألقه في ديربي مانشستر أمس الأحد.

وسجل هالاند 3 أهداف "هاتريك"، وصنع هدفين آخرين ليقود فريقه للفوز على الغريم يونايتد بنتيجة 6-3 ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ "بريميرليج" يسجل "هاتريك" في 3 مباريات متتالية على ملعبه، إضافة إلى عدد كبير من الأرقام القياسية الأخرى.

وسجل هالاند 14 هدفًا في أول 8 مباريات له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن تألقه بهذا الشكل اللافت، قال جوارديولا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي "قلت ذلك عدة مرات وسأقوله مجددًا، ما يفعله هالاند قد فعله من قبل في النرويج والنمسا وألمانيا، لم أعلمه شيئًا، لديه غريزة رائعة، جاءت من والديه، وُلد بها".

وأضاف المدرب الإسباني "هالاند سيحصل على الراحة، ستكون هناك مباريات لن يشارك بها خلال الفترة المقبلة".

وتابع "نحن محظوظون، هالاند في الموسم الماضي لم يتمكن من خوض مباريات كثيرة متتالية، لكن لدينا هنا مدربي لياقة بدنية على أعلى مستوى، وبفضلهم هو يستطيع الآن لعب كل المباريات".