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غياب لاعب خامس عن برشلونة في مباراة إنتر ميلان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

زاد فرينكي دي يونج، لاعب وسط ، متاعب مدربه تشافي هيرنانديز بعدما تأكد غيابه عن مباراة إنتر ميلان في .

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره إنتر ميلان مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب "جوزيبي مياتزا" في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان صاحب نفس الرصيد.

ويواجه برشلونة اختبارات قوية خلال شهر أكتوبر الجاري، أبرزها الكلاسيكو في ومواجهتي إنتر ميلان في دوري الأبطال.

وغاب دي يونج عن قائمة برشلونة للمباراة، التي أعلنها النادي صباح اليوم الإثنين عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، لعدم شفائه من الإصابة العضلية التي عانى منها

وبخلاف دي يونج، يغيب عن برشلونة الرباعي ممفيس ديباي، ورونالد أراوخو، وجوليس كوندي، وهيكتور بيليرين، بسبب الإصابة.

وضم تشافي الشابين بابلو توريه، ومارك كاسادو اللذين كانا مع الفريق في مباراة ريال مايوركا الأخيرة في الدوري الإسباني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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