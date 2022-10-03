الامارات | جماهير تلقي غازاً مسيل للدموع على أرض الملعب.. واللاعبون يهربون! (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير تلقي غازاً مسيل للدموع على أرض الملعب.. واللاعبون يهربون! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت جماهير مقذوفات وغاز مسيل للدموع على أرضية الملعب خلال مباراة تولوز ونظيره مونبلييه، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي وسط حالة فوضى بين أوساط اللاعبين الذين لم يتمكن بعضهم من التنفس.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي الملعب في حالة فوضى وتوقفت المباراة عند الدقيقة 57 في وقت كانت النتيجة تشير إلى تقدم تولوز صاحب الأرض 4-1.
وظل التوقف قائماً نحو 20 دقيقة قبل أن تستأنف المواجهة التي انتهت 2-4.
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