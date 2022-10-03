شوبير يتحدث عن رحيل صانع ألعاب الأهلي خلال ساعات.. ويكشف موقف بيرسي تاو من مواجهة الاتحاد المنستيري

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن رحيل صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى موقف الجنوب إفريقي بيرسي تاو من مباراة الاتحاد المنستيري في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم" اليوم الإثنين، إن اللاعب الشاب زياد طارق يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال ساعات.

وأوضح الإعلامي أنه تم التوصل لاتفاق مع إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لانتقال زياد طارق إلى صفوفه على سبيل الإعارة، قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن زياد طارق لن يكون اللاعب الراحل الوحيد عن صفوف الفريق الأحمر قبل غلق باب الانتقالات، بل سيكون معه لاعب وسط آخر يقترب من الخروج على سبيل الإعارة.

وعن موقف الجنوب إفريقي بيرسي تاو، قال شوبير إن اللاعب ما زال يؤدي برنامجه التأهيلي، مؤكدًا انه لن يلحق بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المحدد لها الأحد المقبل في تونس.

وأشار إلى أن "الأهلي من وجهة نظري غير محظوظ بمواجهة فريق اتحاد المنستيري، بطل تونس، في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمباراة في توقيت غير مناسب، لأنها الاختبار الرسمي الأول للفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر".

ولفت شوبير إلى أن الحكم سيكازوي، الذي سيدير مباراة الذهاب بين اتحاد المنستيري والأهلي، رغم حالة القلق بسبب ما فعله في مباراة تونس ومالي بأمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون، الذي تعرض فيها للإصابة بضربة شمس، "إلا أن لغة الأرقام تؤكد أنه أدار للفريق الأحمر 7 مباريات، لم يخسر فيها الأهلي؛ إذ فاز في 5 مواجهات، وتعادل مباراتين"، مشددا على أنه يجب عدم الانشغال بالحكام.