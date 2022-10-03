الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 3 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة ضمن منافسات الموسم الكروي 2022 - 2023.

وستقام اليوم مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليستر سيتي ونوتينجهام فورست، فيما يلتقي فريق رايو فاليكانو مع إلتشي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي X نوتينجهام فورست – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X إلتشي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا X أودينيزي – 8.45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري التركي

فاتح قرا جمرك X إسطنبول سبور – الساعة 7 مساء