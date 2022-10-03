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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الإثنين، الموافق 3 أكتوبر 2022، عدد من المباريات الهامة ضمن منافسات الموسم الكروي 2022 - 2023.

وستقام اليوم مباراة في بطولة الممتاز بين ليستر سيتي ونوتينجهام فورست، فيما يلتقي فريق رايو فاليكانو مع إلتشي ضمن منافسات .

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي X نوتينجهام فورست – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو X إلتشي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports Connect.

هيلاس فيرونا X أودينيزي – 8.45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.

الدوري التركي

فاتح قرا جمرك X إسطنبول سبور – الساعة 7 مساء

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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