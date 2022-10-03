شيرار: محمد صلاح له دور في تراجع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يرى آلان شيرار، نجم الكرة الإنجليزية السابق، أن 6 من لاعبي ليفربول، بينهم محمد صلاح، يتحملون مسؤولية تراجع مستوى الفريق.

ليفربول جمع 10 نقاط فقط من أول 7 مباريات لعبها هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل حاليا المركز التاسع في جدول الترتيب.

وقال شيرار في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ترينت ألكسندر أرنولد تعرض للانتقادات بسبب مستواه وكان يستحق ذلك في بعض الأحيان، لكن يحتاج الآخرون إلى تحمل المسؤولية".

وأضاف: "أتحدث هنا عن فيرجيل فان ديك وجوردان هندرسون وجويل ماتيب وتياجو ألكانتارا ومحمد صلاح".

وتابع الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز: "اعتدنا على مدى سنوات النظر إلى ليفربول والطريقة التي يضغطون بها على الخصم، لم يعد هذا الشيء موجودا".

وفي ختام تصريحاته تطرق للحديث عن مباراة ليفربول الماضية، التي انتهت بالتعادل (3-3) أمام برايتون، حيث قال: "ليفربول في بعض الأحيان لم يستطع التعامل مع برايتون، كان ممكن أن يكونوا متأخرين (0-4) بعد نصف ساعة".

جدير بالذكر أن صلاح (30 عاما) شارك في 10 مباريات مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.