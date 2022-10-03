شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لباريس سان جيرمان قبل موقعة بنفيكا في دوري ابطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك قبل المواجهة التي ينتظرها أمام فريق نادي بنفيكا البرتغالي الأربعاء القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

نجم سان جيرمان يغيب أمام بنفيكا

وبات من المؤكد غياب الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز عن مواجهة بنفيكا بعد أن إضطر للخروج أمام نيس عقب مرور ستة عشر دقيقة فقط من عودته للملاعب بعد الإصابة التي سبق وأن عانى منها على مستوى الفخذ الأيمن.

وقالت صحيفة “ ليكيب الفرنسية ” أن سانشيز خضع لمجموعة من الفحوصات الطبية يوم أمس الأحد وهي التي كشفت عن أنه لا يعاني من إصابات خطيرة لكن كريستوف جالتيه المدير الفني للبي إس جي لن يخاطر به أمام العملاق البرتغالي.

يُذكر أن سانشيز سبق وأن إنضم لصفوف نادي باريس سان جيرمان قادمًا من ليل خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مقابل 15 مليون يورو بعد منافسة شرسة من جانب ميلان الايطالي.