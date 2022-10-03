الامارات | إندونيسيا تشكل فريقا للتحقيق في كارثة التدافع بمباراة كرة قدم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تشكل فريقا للتحقيق في كارثة التدافع بمباراة كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ في مؤتمر صحافي، اليوم، إن بلاده ستشكل فريقا مستقلا لتقصي الحقائق في التدافع المميت بمباراة لكرة القدم في استاد بمقاطعة جاوة الشرقية والمساعدة في تحديد المتورطين في الكارثة.
وتوفي 125 شخصا على الأقل من بينهم 17 طفلا وأصيب أكثر من 320 آخرين بعد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لمواجهة شغب في مباراة بالدوري المحلي في مالانج يوم السبت.
وأمر رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو رابطة الدوري الممتاز بإيقاف المباريات لحين اكتمال التحقيق في واحدة من أكبر كوارث ملاعب كرة القدم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App