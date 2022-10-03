شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات تنس الطاولة يواجه الهند فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب سيدات تنس الطاولة مع الهند، فى السابعة صباح اليوم، ضمن منافسات بطولة العالم التى تقام بالصين، على مستوى الفرق، فى البطولة التى تستمر حتى 10 أكتوبر الجارى.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من، محمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى بالإضافة إلى يوسف عبد العزيز، وعلى مستوى البنات تشارك دينا مشرف ومريم الهضيبى ويسرا حلمى وهنا جودة .

وتأتى المشاركة فى البطولة بعدما توج المنتنخب بالميداليات الذهبية والفضية فى منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الجزائر مؤخرا، وحقق خلالها اللاعبون 14 ميدالية متنوعة.

تغلب منتخب مصر لتنس الطاولة رجال على نظيره السعودية بنتيجة 3 / 0 فى أولى جولات بطولة العالم بعد فوز محمد البيلى ومحمد شومان ويوسف عبد العزيز على منافسيهم كلا فى مباراته.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الرجال ضمن فرق المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الجنوبية، وجمهورية تشيك، وكندا والسعودية، فيما تخوض سيدات مصر الدور التمهيدي بالمجموعة الخامسة مع ألمانيا والهند وجمهورية تشيك.