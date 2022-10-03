شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاعب مجموعة القاهرة بالقسم الثانى موسم 2022 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت أندية المجموعة الثانية التى تضم أندية الصعيد بالقسم الثانى، الملاعب التى ستخوض عليها مبارياتها خلال موسم 2022 / 2023.

وتنطلق مباريات مجموعة القاهرة فى 13 أكتوبر الجارى، بعدما أجريت القرعة فى اتحاد الكرة وأسفرت عن مواجهات كبيرة بين أندية القاهرة التى تضم كلا من: إيسترن كومبانى، بتروجت، وادى دجلة، الإنتاج الحربى، زد أف سى، المصرية للاتصالات، السكة الحديد، القناة، بورتو السويس، النصر، الترسانة، منتخب السويس، مستقبل وطن، العبور، كهربا الإسماعيلية، الإعلاميين.

ونستعرض فى التقرير التالى ملاعب مجموعة القاهرة موسم 2022 / 2023:

استاد السلام يستضيف مباريات المصرية للاتصالات والإنتاج الحربى

استاد السكة يستضيف مباريات السكة الحديد

استاد الترسانة يستضيف مباريات الترسانة

استاد الإعلاميين يستضيف مباريات الإعلاميين

ملعب النصر يستضيف مباريات النصر

استاد المقاولون العرب يستضيف مباريات وادى دجلة

استاد السويس الجديد يستضيف مباريات منتخب السويس

استاد القناة يستضيف مباريات القناة

استاد بتروسبورت يستضيف مباريات بتروجت

استاد كهرباء الإسماعيلية يستضيف مباريات كهرباء الإسماعيلية

استاد إيسترن كومبانى يستضيف مباريات إيسترن كومبانى

ملعب العبور يستضيف مباريات العبور

استاد المركز الأوليمبى يستضيف مباريات مستقبل وطن

استاد القاهرة الدولى يستضيف مباريات زد أف سى

استاد الجيش يستضيف مباريات بورتو