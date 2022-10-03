شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه إنبى وديًا استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق حرس الحدود نظيره إنبي وديًا اليوم، الاثنين، باستاد المكس، فى ثالث التجارب الودية التى اتفق عليها الجهاز الفني للحرس لتجهيز اللاعبين للمنافسة بين الكبار في الدوري الممتاز الموسم المقبل والمقرر انطلاقه 16 أكتوبر.

والتقى الحرس بالقناة الأربعاء الماضي، ثم سموحة السبت، وكان مقررا خوض ودية أخرى أمام سيراميكا الخميس لكن تم الغائها، ومن المنتظر أن يختتم سلسلة ودياته بمواجهة انبي.

من جهته عقد أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، جلسة مع اللاعبين حثهم خلالها على أهمية التجهيز بشكل جيد فى فترة الإعداد حتى يظهر الفريق بالشكل اللائق في بطولة الدوري، خاصة أن كل عمل فني وبدني في فترة التحضير ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الفريق في المسابقة فيما بعد.

وتطرق المدير الفني للحرس لضرورة الالتزام بالجوانب الفنية والتكتيكية في التدريبات، والاهتمام بالعامل البدني من أجل رفع معدل اللياقة البدنية الذي بات ركيزة أساسية للفرق التي تنافس بدوري الأضواء.

وشدد أيوب على لاعبيه بأن معيار المشاركة في الموسم المقبل، هو الجهد المبذول من كل لاعب في الفريق دون النظر لأسماء بعينها، ومؤكدًا أنه تولى قيادة الحرس لتحقيق نتائج تليق بالفريق الذي وقف على منصات التتويج من قبل.