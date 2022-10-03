شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز إمام عاشور وعبد الله جمعة لمواجهة فلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل إمام عاشور لاعب وسط الزمالك التأهيل بعدما كان حصل على راحة الجمعة، وخضع لبرنامج الجرى بمحيط الملعب أعقبها تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة وبدونها تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال فى مران السبت.

ولم يشارك إمام عاشور في التدريبات الجماعية حينها بسبب معاناة اللاعب من الإرهاق العضلي، ويسعي الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

كما وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لعبدالله جمعة، لتنفيذه داخل صالة الجيمانيزيوم، واكتفى عبد الله جمعة بأداء التدريبات داخل الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، ولم يشارك فى التدريبات الجماعية للفريق، على أن ينتظم في التدريب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا 9 أكتوبر الجاري.