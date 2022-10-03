شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه التشيك وكوريا الجنوبية فى بطولة العالم لتنس الطاولة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب رجال تنس الطاولة مع التشيك، اليوم الاثنين، وكذلك كوريا الجنوبية فى إطار منافسات بطولة العالم التى تقام بالصين، على مستوى الفرق، فى البطولة التى تستمر حتى 10 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن تقام مباريات منتخب رجال تنس الطاولة مع التشيك، وكذلك كوريا الجنوبية فى السابعة والعاشرة صباحا على الترتيب.

وتغلب منتخب مصر لتنس الطاولة رجال على نظيره السعودية بنتيجة 3 / 0 فى أولى جولات بطولة العالم بعد فوز محمد البيلى ومحمد شومان ويوسف عبد العزيز على منافسيهم كل فى مباراته.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من، محمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى بالإضافة إلى يوسف عبد العزيز، وعلى مستوى البنات تشارك دينا مشرف ومريم الهضيبى ويسرا حلمى وهنا جودة .

وتأتى المشاركة فى البطولة بعدما توج المنتنخب بالميداليات الذهبية والفضية فى منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الجزائر مؤخرا، وحقق خلالها اللاعبون 14 ميدالية متنوعة.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الرجال ضمن فرق المجموعة الرابعة إلى جانب كوريا الجنوبية، وجمهورية تشيك، وكندا والسعودية، فيما تخوض سيدات مصر الدور التمهيدي بالمجموعة الخامسة مع ألمانيا والهند وجمهورية تشيك.