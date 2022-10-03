شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: بيراميدز يستحق بطولة ولا يوجد عرض من ليفربول لإبراهيم عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن إبراهيم عادل لاعب كبير وموهبة كبيرة، ولكن لا يوجد أى عروض له وكل ما يقال مجرد كلام فقط، وجاهزين للموسم الجديد.

وقال محمود فتح الله، فى مداخلة مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "معسكر دبى يسير بصورة منتظمة واللاعبين فى حالة مميزة، وخضنا مباراتين اللى كانوا متاحين مع أندية فى القسم الثانى؛ لأن الدورى الإماراتى مستمر ولم نستطع لعب أى مباراة مع الأندية الكبرى".

وأضاف فتح الله: "سنعود غدا إلى القاهرة بعد انتهاء المعسكر الذى حقق أهدافه، وسنواجه بطل السودان فى الكونفدرالية يوم السبت المقبل".

وتابع مدرب بيراميدز: "مصطفى فتحى لاعب ذكى جدا ودخل مع الفريق بشكل سريع وانسجم مع طريقة اللعب واللاعبين، ومصطفى فتحى إعارة لمدة سنة لبيراميدز مع أحقية الشراء".

واستطرد: "لدينا لاعبين مميزين فى جميع المراكز والتدعيمات كانت فى أضيق الحدود، والدنيا بها متغيرات حتى غلق باب الانتقالات".

وعن إبراهيم عادل، قال فتح الله: "إبراهيم عادل لاعب مميز وموهبة مبيرة واهتمام ليفربول اعتقد مجرد كلام إعلامى ولكن على المستوى الرسمى لا يوجد أى شيء".

واختتم فتح الله تصريحاته قائلا: "فريق بيراميدز بهذه القائمة يستحق بطولة، وبيراميدز كان منافس على لقب الدورى لأخر نفس الموسم الماضى ولكن الزمالك كان موفق عننا".