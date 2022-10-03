شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تستقر على إجراء قرعة الدورى العام 10 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو رابطة الأندية بالتنسيق مع اتحاد الكرة على إجراء قرعة الدوري يوم 10 أكتوبر المقبل استعدادا للدوري الذى ينطلق يوم 16 من الشهر ذاته.

ويعقد مسئولو رابطة الأندية اجتماعات مكثفة خلال الـ48 ساعة المقبلة لتحديد الموعد النهائي وإبلاغ الأندية، وتحديد ممثلي الفرق الـ18 في مراسم القرعة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، في وقت سابق انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 16 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 ناديا. وبدأ قيد اللاعبين في الأول من سبتمبر، ويُسمح لكل نادٍ بقيد 30 لاعبا فى قائمته، بينهم 5 لاعبين أجانب بحد أقصى، إضافة إلى 3 فى قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل.

وكان اتحاد الكرة أصدر بياناً حدد فيه الكثيرمن النقاط بينها، "لا يجوز لأى ناد شراء لاعبين إلا فى حدود ميزانيته المقدمة فى ملف التراخيص".

كما حظر الاتحاد المصري تنقل المدير الفني بين عدة أندية، مشددا على أنه "لن يُسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه".