شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد المنستيرى: لا أخوض مباراة الأهلي من أجل الانتقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد المنستيري التونسي، إنه لن يخوض مباراة الأهلي بدوافع انتقامية.

وأضاف نوفيتش، في فيديو خاص لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: مساء الخير للجميع، مساء الخير لبرنامجكم، ولكل المشجعين من مصر والمشجعين من تونس، وأنه لأمر جيد أن أكون معكم اليوم.

وتابع: كما تعلم لعبنا العام الماضي في نصف النهائي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، مع وفاق سطيف، ويمكنني أن أقول الكثير عن الاختلافات عن الفريقين في الموسم الماضي والآن.

واستطرد: "كانت فترتين مختلفتين فعندما لعبنا أمام الأهلي الموسم الماضي كنا في نهاية الموسم، أما الآن فالمواجهة في بداية الموسم، وبالطبع نريد التأقلم وأن يقدم الفريق أقوى أداء، والآن نملك لاعبين مختلفين، ولن أشير إلى لاعب بعينه".

وأردف: "المجانيين فقط يقولون أنني ألعب هذه المباراة من أجل الانتقام، لكن بالطبع لا يمكن أن تكون المباراة ضد الأهلي انتقامية، فلا بد أن تكون على أرض الملعب، وتظهر بأفضل صورة، وتقديم كل ما لديك، وهذا كل شيء.. فلا يمكن الحديث عن الانتقام".