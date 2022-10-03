شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة: صيانة الملعب تتم بتوصية خبير أجنبى وجاهزون لاستقبال المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة استاد القاهرة، أن صيانة استاد القاهرة تتم بناء على توصية من الخبير الأجنبى المسئول عن الملعب وجاهزين لاستقبال المباريات خلال هذا الشهر.

وقال وليد عبد الوهاب فى مداخلة مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "صيانة استاد القاهرة تتم بناء على توصية من الخبير الأجنبى المسئول عن الملعب، ونسعى لإتمام الصيانة الكاملة لاستاد القاهرة وأرضية الملعب خلال 21 يوما".

وأضاف رئيس هيئة استاد القاهرة: "الملعب سيكون جاهز لاستقبال المباريات يوم 26 أكتوبر الجارى باحتضان نهائى مراكز الشباب".

وتابع: "وسيتم استقبال مباراة المنتخب الأوليمبى مع إسواتينى فى نهاية أكتوبر الجارى".

واستطرد: "استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك وانضم لنا البنك الأهلى ووادى دجلة وفريق زد فى الموسم الجديد".

وأردف: "نستقبل المباريات وفقا لتوصيات الخبير الأجنبى ونستطيع استقبال مباريات الأربع أندية خلال الأسبوع بعدد 4 مباريات".

واختتم رئيس هيئة استاد القاهرة حديثه قائلا: "استاد القاهرة ما زالت له مستحقات على الأندية، وتم أخذ وعد منها بتحصيل هذه الأموال وفق جدولة معينة ولا توجد مشاكل مع أى نادٍ".