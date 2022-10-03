شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يبدأ المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق سيراميكا، المرحلة الأخيرة من الإعداد للموسم الجديد من الدوري الممتاز، حيث خاض الفريق مرانه، الأحد، في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، بمشاركة جميع اللاعبين، والذين يبذلون أقصى جهد لديهم لنيل ثقة الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي وحجز مقعد لهم في التشكيل الأساسي.

وقررالجهاز الفني لفريق سيراميكا، خوض 3 وديات في الأيام المقبلة من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين وتجربة بعض الأمور الفنية.

وكان الفريق قد خاض معسكرا بالإسكندرية خلال الفترة الماضية لتجهيز اللاعبين على أفضل ما يكون من الناحية الفنية والبدنية والتدريب على بعض الجمل التكتيكية في الملعب.

ونجح سيراميكا فى تدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات القوية، وهى: جون إيبوكا – أحمد ياسر ريان – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري – محمود عبد الحفيظ زلاكة - أحمد القرموطي - عبد الرحمن السكران - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد ناصف – محمد عادل – محمد بسام، محمد متولي "كناريا، جاستن أرثر".

وكشف أحمد سامي أنه اتفق مع ادارة النادي على إعادة هيكلة الفريق بداية من الموسم الجديد، موضحا أنه تعمد النزول بمتوسط أعمار اللاعبين عند اختيار القائمة.