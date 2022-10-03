الامارات | سلطان بن خليفة بن شخبوط رئيساً للاتحاد الآسيوي للشطرنج حتى 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان برئاسة الاتحاد الآسيوي للشطرنج بالتزكية لولاية خامسة حتى عام 2026، وذلك بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات دون أن يتقدم أي منافس على منصب الرئيس.

وأهدى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، والشعب الإماراتي، والحركة الرياضية في الدولة، مؤكداً أن الفوز اعتراف دولي بمكانة الإمارات المرموقة في مجال رياضة الشطرنج، التي حققتها بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بجهود فريق العمل، الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.