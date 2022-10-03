اخبار الرياضه

الامارات | بطولة التسامح للكريكت تنطلق في أبوظبي

0 نشر
أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة التسامح للكريكت تنطلق في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد استاد أبوظبي للكريكت، أول من أمس، انطلاق بطولة التسامح للكريكت، التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي و«أبوظبي للكريكت» على هامش المهرجان الوطني للتسامح بمشاركة 10 فرق من كل القرى العمالية بالدولة، حيث تستمر مباريات البطولة حتى 12 من نوفمبر المقبل.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش، أن عمال الإمارات في كل مكان على أرض الدولة، يحظون برعاية ودعم دائمين من قيادتنا الرشيدة باعتبارهم شركاء رئيسين في النهضة والتنمية الشاملة التي تعيشها الإمارات.

وتضم الفرق المشاركة لاعبين من أكثر من 21 جنسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا