الامارات | فريق الإمارات في وصافة المرحلة النهائية من جولة إميليا للدراجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز السلوفيني تادي بوغاتشار من فريق الإمارات بالمركز الثاني في المرحلة النهائية من جولة إميليا للدراجات الهوائية، والتي أقيمت على مسار بطول 198.7 كيلومتراً انتهى بمسافة تسلق شاقة على امتداد كيلومترين في سان لوكا في بولونيا. وكان فريق الإمارات تمكَّن من السيطرة على وتيرة السباق في النصف الثاني من المسار مع الوصول إلى المنحدر الأول في سان لوكا.

وبفضل الأداء القوي الذي قدمه مايكا، انطلقت المجموعة المتقدمة في سباق سرعة قبل 20 كيلومتراً من خط النهاية، بمن فيهم أوليسي وفورمولو اللذان قدما الدعم لبوغاتشار قبيل الوصول إلى الدورتين الأخيرتين في السباق. وشهد السباق منافسة حماسية بين قائد فريق الإمارات ومنافسه الإسباني إنريك ماس (موفيستار)، قبل أن يتمكن الأخير من اجتياز خط النهاية أولاً ليحل السلوفيني في المركز الثاني.