الامارات | منتخبات الغولف إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه بعثة منتخبات الغولف صباح اليوم، إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية، في نسختها الـ21 للشباب (تحت 18 سنة) والناشئين (تحت 15 سنة)، والثانية للأشبال (تحت 13 سنة)، والأول للفتيات (تحت 15 سنة)، والـ12 للسيدات، المقامة على ملعب «سيتروس» في مدينة الحمامات، خلال الفترة من الثالث وحتى التاسع الجاري.

ويرأس البعثة الأمين العام لاتحاد الغولف ومدير المنتخبات خالد الشامسي، وتضم المدير العام للاتحاد أكرم سكيك، والمدربين سمير الولاني، وإيريل فارني للفتيات، بجانب كل من اللاعبين، راشد الجسمي ومحمد سكيك وعبدالله السويدي في منتخب الشباب، وسلطان الجسمي وعبدالله كلبات وراشد النقبي في منتخب الناشئين، وعبدالله درويش وحميد السويدي وعبدالله سالمين في الأشبال، ومنتخب السيدات المكون من اللاعبات حمدة السويدي وعلياء العمادي وسارة علي.

وأكد نائب رئيس اتحاد الغولف، اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي، في تصريح صحافي: «ثقتنا كبيرة في قدرة لاعبي ولاعبات الدولة على تقديم الأداء الأفضل والسعي رغم صعوبة المهمة في المنافسة على منصات التتويج، وذلك نظراً للمحفل القوي الذي تضمه بطولة تونس خصوصاً من قبل لاعبي الغولف المغربي المنافسين الدائمين على المراكز الأولى عربياً».