الامارات | حتا يقيل جوجيكا.. ويتعاقد مع مسفر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي حتا، عبر حسابه على «تويتر»، التعاقد مع المدرب المواطن الدكتور عبدالله مسفر، ليقود الفريق الأول في دوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد حتى نهاية منافسات الموسم الحالي، منهياً بذلك خدمات مدربه السابق المقدوني جوجيكا، وذلك بعد مرور أربع جولات على انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى.

ويبلغ رصيد حتا ثلاث نقاط من المباريات الثلاث التي خاضها، كونه لم يخض مباريات في الجولة الثانية.

ويراهن حتا على الخبرة التي يتمتع بها المدرب عبدالله مسفر، الذي قاد العديد من الفرق في دوري المحترفين، ودوري الدرجة الأولى، إضافة إلى تدريبه منتخب الأردن، وسبق له النجاح مع الكثير من الأندية، منها الفجيرة والظفرة وبني ياس ودبا الفجيرة والعروبة والبطائح.