رسميًا.. العسقلاني يوقع عقد طويل الأمد مع الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

أعلن نادي الإسماعيلي، مساء الأحد، توقيع توقيع عقد طويل الأمد مع إياد العسقلاني مدافع الفريق الشاب ومنتخب مصر الأولمبي والشباب لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وكان العسقلاني قد صعد إلى صفوف الفريق الأول مؤخرًا بعدما تألق مع فرق قطاع الناشئين فى الموسم المنقضي بجانب المستوي الذى ظهر به مع منتخبي مصر للشباب والأولمبي.

وقاد حسني عبدربه مدير الكرة للفريق للإسماعيلي مفاوضات توقيع العقد الإحترافي مع إياد العسقلاني،

وجاءت تلك الخطوة من جانب إدارة نادي الإسماعيلي، بعد مسيرة التألق التي يقدمها المدافع الواعد فى الفترة السابقة بجانب إشادة خبراء التحليل ومدربيه بقدارت اللاعب بإعتباره أحد المواهب التي تحمل مستقبل مشرق.

يذكر أن مجلس إدارة الإسماعيلي يقوم بتوقيع عقود احترافية مع الناشئين المميزين لضمان استمرارهم ضمن صفوف الفريق وإستفادة النادي من قدراتهم الفنية بغرض تجنب إرهاق خزينة بشراء لاعبين بأموال طائلة.