حجازي يُعلق على طرد طارق حامد أمام النصر في كلاسيكو السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث الدولي أحمد حجازي، المحترف في صفوف اتحاد جدة، عن أسباب انتهاء مباراة الكلاسيكو أمام النصر بالتعادل السلبي، مؤكدًا أن بعد طرد زميله طارق حامد استمر الفريق بنفس طريقة لعبه.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة النصر واتحاد جدة، مساء الأحد، في الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي.

وقال حجازي في تصريحات لقناة "SSC": " السبب وراء خروج المباراة بالتعادل أن الفريقين اغلقا جميع اوراق اللعب، واللقاء كان صعب".

وأضاف:" النصر كان معاهم الاستحواذ خلال اللقاء، وكنا نخطط للعب على الهجمات المرتدة، وبعدما تعرض طارق حامد للطرد لعبنا بنفس الطريقة".

واختتم قائد الاتحاد: " طرد طارق حامد منحنا الحافز أن نخرج بالمباراة كما كنا نأمل، ومن أسباب التعادل وجود بعض الغيابات المؤثرة داخل الفريق ولعل أبرزهم الثنائي رومارينهو وهيلدر كوستا، كونهم لديهم القدرة على صنع الفارق مع أي فريق".

تعرض الدولي طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي للطرد، خلال مشاركته في مواجهة فريقه أمام النصر، بالجولة الخامسة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبعد العودة لتقنية الفيديو، اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء على لاعب الاتحاد طارق حامد في الدقيقة 43، بعد تدخله على فينسنت ابوبكر مهاجم النصر.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه احمد حجازي في الدقيقة بعدما فقد الكرة على حدود منطقة الجزاء واضطر لعرقلة سامي النجعي.

وبتلك النتيجة، رفع اتحاد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تراجع النصر للمركز الخامس برصيد 10 نقاط.