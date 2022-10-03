الاتحاد المنستيري: ليس لدينا مشكلة من اختيار الحكم سيكازوي لمباراتنا أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق صيادي، المتحدث الرسمي للاتحاد المنستيري، أنه فريقه ليس لديه أزمة من اسناد إدارة مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي للحكم الزامبي جاني سيكازوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة أمام الاتحاد المنستيري التونسي، فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 9 أكتوبر الجاري.

وقال صيادي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" تأجيل مواجهتي الأولمبي الباجي والأفريقي ليس في صالحنا، وكنا نتمى للوقوف على موقف الفريق من الناحية الفنية والبدنية لكن الأمر خارج عن إرادتنا".

وأضاف:" سعة الملعب تصل إلى 12 الف متفرج ونتمنى أن تسمح السلطات التونسية بتواجد أكبر عدد من الجماهير في مباراة الأهلي".

وتابع: "ننتظر مراسلة من الأهلي لمعرفة عدد جماهيره التي ستحضر لمشاهدة المباراة،لترتيب الاجرءات ونوفر لهم احسن الظروف".

وأكمل:" اختيار الزامبي جاني سيكازوي لإدارة المباراة ليس مشكلة بالنسبة لنا ونفترض حسن النية وليس لدينا مشكلة مع الحكام الأفريقي، وسيكازوي لديه سابقة لمنتخب تونس حين كانت تواجه مالي، وإن شاء الله لا يكون لديه عائق صحي في مبارتنا مع الأهلي".

واستطرد: "الحكم يستعد للمشاركة في كأس العالم وإن شاء الله يظهر الوجه الأفضل لديه، ويكون عادل بين الفريقين والترشح يكون للفريق الأجدر".

وأتم: "العائق الوحيد الذي يواجهنا هو قلة الخبرة في المشاركات الإفريقية، كفريق سنلعب الند للند وسنحاول استغلال الفترة الانتقالية التي يمر بها الأهلي".