أول تعليق من الهلال السوداني على واقعة تزييف لاعبي مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق نادي الهلال السوداني على الواقعة الغريبة التي حدثت عصر الأحد في الكونغو الديمقراطية، والتي كان أبطالها فريقي الهلال ومازيمبي الكونغولي.

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وأكد الهلال عبر بيان رسمي أنه تواصل مع إدارة مازيمبي حول حقيقة إرسال النادي الكونغولي لاعبين من فريق آخر مرتدين زي مازيمبي.

وأضاف الهلال عبر بيانه أنه عقب المباراة تواصلت رئاسة بعثة الهلال مع نائب رئيس مازيمبي، طالبة منه توضيح بشأن ما تم تداوله، وقد أوضح الأخير أن ناديه تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مفاده إيقاف 5 عناصر أساسية عن مباراته القادمة في مسابقة أبطال إفريقيا، إضافة إلى أن النادي يفقد خدمات 4 عناصر بداعي الإصابة.

وأكمل بيان الهلال أن نائب رئيس مازيمبي ذكر أن مدرب فريقه رفض خوض المواجهة بداعي تخوفه من تعرض مزيد من اللاعبين لإصابات.

وجاء نص بيان الهلال كالتالي: