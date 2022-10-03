فتح الله: اهتمام ليفربول بإبراهيم عادل شيء جيد.. ولا يوجد عرض رسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز، أنه لا يوجد عرض رسمي من نادي ليفربول الإنجليزي لضم إبراهيم عادل لاعب الفريق.

وقال فتح الله في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس2": "معسكر دبي يسير بصورة منتظمة واللاعبين في حالة مميزة".

وأضاف: "أنهينا معسكر دبي وسنخوض مران خفيف صباح الغد قبل العودة، ونستعد لمواجهة الكونفدرالية يوم السبت المقبل".

وأكمل: "ليس لدي تفاصيل حول صفقة مصطفى فتحي، ولكن مدة التعاقد هي سنة على سبيل الإعارة تقريبا".

وعن اهتمام نادي ليفربول بإبراهيم عادل لاعب الفريق، قال فتح الله: "إبراهيم عادل موهبة كبيرة جدا، ولا يوجد شيء رسمي حول اهتمام ليفربول به، ولكن أن يوجد اهتمام هو شيء جيد للغاية".

واختتم مدرب بيراميدز: "محمود علاء لاعب كبير، ولا استطيع قول أن هناك اهتمام من جانبنا لضمه".