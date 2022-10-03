ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا ويعطي الصدارة لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - خطف أوساسونا نقطة ثمينة من ريال مدريد، بعد التعادل معه إيجابيًا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

أحرز فينيسيوس الهدف الأول في المباراة لريال مدريد في الدقيقة 42، من عمر الشوط الأول، بعد كرة عرضية غالطت حارس مرمى أوساسونا.

وفي بداية الشوط الثاني، أحرز أوساسونا هدف التعادل وبالتحديد في الدقيقة 50 من عمر المباراة، عن طريق كيكي جارسيا من رأسية رائعة سكنت شباك لونين.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 19 محتلا المركز الثاني، بفارق الأهداف لصالح برشلونة المتصدر، بينما ارتفع رصيد أوساسونا إلى النقطة 13 محتلا المركز السادس.

وشهد التشكيل عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم، وغياب البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة التي لحقت به قبل اللقاء بساعات قليلة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: كارفاخال - روديجير - ألابا - ميندي

خط الوسط: تشواميني - كروس - سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - بنزيما

ملخص المباراة..

جاءت أول كرة خطر في المباراة في الدقيقة الخامسة، عن طريق بنزيما بعد دربكة داخل منطقة جزاء أوساسونا لكن تنتهي بتشتيت الكرة.

وجاء الرد من أوساسونا عن طريق الزلزولي في الدقيقة 15 بعدما توغل من الجانب الأيمن وسدد الكرة ولكن لم تصل بين القائمين والعارضة.

في الدقيقة 33 جاءت أخطر كرة في المباراة حتى الآن بعد تسديدة قوية من الزلزولي داخل منطقة جزاء ريال مدريد، تمر من جانب القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وبسرعة كبيرة من فينيسيوس وكرة عرضية ممتازة على قدم كريم بنزيما الذي أهدر أقرب فرصة لريال مدريد في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

أحرز فينيسيوس الهدف الأول في المباراة لريال مدريد في الدقيقة 42، من عمر الشوط الأول، بعد كرة عرضية غالطت حارس مرمى أوساسونا.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

في بداية الشوط الثاني، أحرز أوساسونا هدف التعادل وبالتحديد في الدقيقة 50 من عمر المباراة، عن طريق كيكي جارسيا من رأسية رائعة سكنت شباك لونين.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه جرسيا بعد دفعه بنزيما داخل منطقة الجزاء.

ودخل بنزيما وسدد ركلة الجزاء ولكن تسديدته جاءت في العارضة، وأهدر الفرنسي ركلة الجزاء في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وعاد بنزيما وأحرز الهدف الثاني لفريقه ريال مدريد في الدقيقة 80 من عمر المباراة، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.