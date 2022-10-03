الامارات | تاعرابت: لم أتوقع أن أكمل مباراة كاملة أمام الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى المحترف الجديد في فريق النصر، المغربي عادل تاعرابت، سعادته بخوض مباراة الوصل كاملة في «ديربي بردبي»، رغم التحاقه بـ«العميد» قبل أسبوع فقط. وقال: «إن النصر قدم مباراة كبيرة، ولم يكن يستحق الخسارة أمام الوصل». واضاف تاعرابت: «لم أتوقع أن أكمل المباراة أمام الوصل»، خصوصاً أنه لم يخض مباريات منذ فترة، إضافة إلى تغير حالة الطقس بشكل كبير عليه.

وكان النصر خسر في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 1-2، ليظل بخمس نقاط، بينما رفع الوصل رصيده إلى ثماني نقاط. وقال تاعرابت في تصريح صحافي، بعد أن قدم مباراة كبيرة في أول ظهور له، وقام بدور صانع الألعاب النموذجي: «اللاعبون قدموا مباراة جيدة، وخسرنا بهجمات مرتدة، أعتقد أن الفريق يحتاج إلى وقت للتأقلم».

وأضاف: «يجب علينا العمل جدياً ومعالجة السلبيات، كنا قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن في النهاية هي كرة قدم، خسرنا المباراة ويجب علينا العمل جيداً للعودة إلى سكة الانتصارات».