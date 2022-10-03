شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ذوى الهمم والشحات مبروك فى ختام بطولة دايموند كب لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ختام بطولة دايموند كب لكمال الأجسام التى أقيمت باستاد القاهرة تكريم خاص لذوي الهمم، بحضور الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وأحمد على رئيس اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى تكريم الشحات مبروك بطل العالم فى كمال الأجسام وأسطورة اللعبة.

وظهر ذوى الهمم على مسرح البطولة أمام أنظار كل المشاركين في البطولة، وبحضور 5000 مشجع و150 لاعبا.

وشارك فى البطولة 665 لاعبا فى مختلف فئات اللعبة للناشئين والكبار والأساتذة ومسابقان الفيزيك والكلاسيك فيزيك.

يذكر أن الشحات مبروك حقق 11 لقبا فى بطولات العالم واول لقب حققه عام 1987 وتوالت بطولاته حتى اتجه إلى الفن.

وفى عام 2015 عاد الشحات مبروك للمشاركة فى بطولة العالم وهو فى عمر 57 عاما ليثبت أن السن ليس عقبة فى طريق البطولات، حتى تولى تدريب منتخب كمال الأجسام.